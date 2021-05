대신證, '미국주식 거래는 17시부터' 이벤트 진행

미국 주식 프리마켓거래하면 축하금 증정…7월 30일까지

미국 주식 월 1만달러 이상 거래하면 축하금 추가 증정

[아시아경제 송화정 기자] 대신증권이 미국 주식 프리마켓 거래 이벤트를 진행한다.

대신증권은 28일 미국 주식 장 전 거래인 프리마켓을 이용해 거래하는 고객에게 축하금을 지급하는 ‘미국주식 거래는 17시부터’ 이벤트를 7월30일까지 9주간 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 '프리마켓 시간에 주문하기' 이벤트와 '월·월·월 트리플' 이벤트로 나눠 진행된다. 프리마켓 시간에 주문하기 이벤트는 프리마켓 시간에 미국 주식을 온라인 거래매체로 주문하고 10달러 이상 체결되면 축하금 1만원을 증정한다. 프리마켓 거래시간은 서머타임 적용 시 오후 5시부터 10시30분까지다.

월·월·월 트리플 이벤트는 이벤트 기간 중 미국 주식을 월 1만달러 이상 거래하면 매월 30명을 추첨해 축하금 5만원을 증정한다.

이 이벤트는 7월30일까지 진행된다. 이벤트에 참여하려면 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS) 및 대신증권 홈페이지, 크레온 홈페이지에서 이벤트를 참여를 신청하면 된다. 자세한 사항은 고객감동센터로 문의하면 된다.

안석준 스마트Biz추진부장은 "프리마켓 거래를 통한 신속한 시장 대응에 대한 수요를 반영해 프리마켓 시간을 확대했다"며 "이번 이벤트를 통해 프리마켓 거래도 하고 경품도 받아가길 바란다"고 밝혔다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr