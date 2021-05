'계열사 부당지원' 박삼구 전 금호 회장, 6월11일 첫 재판

[아시아경제 장효원 기자] 계열사 자금 횡령과 배임 혐의로 기소된 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장의 첫 재판이 오는 6월11일 열린다.

27일 서울중앙지법 형사합의24부(조용래 부장판사)는 다음 달 11일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등 혐의로 구속 기소된 박 전 회장의 공판 준비기일을 여는 것으로 알려졌다.

박 전 회장은 2015년 말 금호터미널 등 계열사 4곳의 자금 3300억원을 인출해 산업은행 등 채권단이 보유한 금호산업 주식 인수 대금에 쓴 혐의를 받는다. 검찰은 박 전 회장이 경영권 회복을 위해 계열사 자금을 횡령한 것으로 보고 있다.

또 2016년 4월 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 아사아나항공, 상장적격성 실질심사 사유 발생거래소 "아시아나항공 주식 거래 정지"외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감 close 이 보유하던 금호터미널 주식 100%를 금호기업에 저가 매각하고 이듬해 4월까지 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 아사아나항공, 상장적격성 실질심사 사유 발생거래소 "아시아나항공 주식 거래 정지"외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감 close 등 계열사 9곳을 동원해 금호기업에 1306억원을 담보 없이 싼 이자로 부당 지원한 혐의도 있다.

아울러 박 전 회장은 스위스 게이트 그룹에 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 아사아나항공, 상장적격성 실질심사 사유 발생거래소 "아시아나항공 주식 거래 정지"외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감 close 의 기내식 독점 사업권을 1333억원에 저가 매각한 혐의도 받는다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr