[아시아경제 박지환 기자] 지트리비앤티는 24일 조달청과 인플루엔자 백신 납품계약을 체결했다고 공시했다.

이번 계약의 총액은 56억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr