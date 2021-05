또 항구서 노동자 사망 사고…하루 파견 나왔다가 지게차에 깔려 숨져

[아시아경제 김소영 기자] 경남 창원시 부산신항 물류센터에서 한 30대 노동자가 후진하던 지게차에 깔려 사망했다.

경찰과 소방당국에 따르면 23일 오후 12시20분께 부산신항 국제물류센터에서 근무하던 A씨(38)가 컨테이너를 운반하는 42톤 지게차에 깔려 숨졌다.

당시 A씨는 컨테이너 안 물품 분류작업을 마치고 퇴근을 위해 이동하던 중에 후진하던 지게차에 치인 것으로 전해졌다. 지게차 뒷바퀴에 상반신이 깔린 A씨는 신고를 받고 출동한 구급대원에 의해 구조됐으나 병원 이송 중 결국 숨을 거뒀다.

숨진 A씨는 부산항운노동조합 감천지부 소속으로 이날 해당 센터에 하루 파견 근무를 나왔다가 이 같은 변을 당한 것으로 전해졌다.

경찰은 지게차 운전자 B(56)씨가 30m가량 후진한 것을 확인했다. 폐쇄회로(CC)TV 분석과 혈중알코올농도 측정 결과 B씨의 음주운전이나 과속은 없었던 것으로 조사됐다.

경찰 조사에서 B씨는 "컨테이너를 옮긴 뒤 새 컨테이너를 싣기 위해 후진하던 중이었고, 사람은 보지 못했다"고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 교통사고처리 특례법 위반 등의 혐의를 적용해 B씨를 입건할 예정이며 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

한편 이 같은 산업현장의 안전사고는 끊이지 않고 있다. 한국항만물류협회에 따르면 지난 10년 동안 항만에서 33명이 산재로 사망하고, 1193명이 다쳤다. 지난달 22일에는 경기 평택항 부두에서 화물 컨테이너 정리 작업을 하던 이선호(23)씨가 300㎏에 달하는 컨테이너 뒷부분 날개에 깔려 숨지는 일이 있었다. 유족들은 선호씨의 죽음에 대한 진상규명과 재발방지대책을 요구하며 그 억울함이 풀리기 전까지는 장례를 치르지 않을 계획이다.

산업안전보건법상 일정 규모 이상의 컨테이너 작업을 할 때는 안전관리자와 수신호 담당자가 있어야 하지만 해당 현장에는 배정돼 있지 않았던 것으로 전해졌다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr