제주항공, 제주유나이티드와 소상공인 위해 맞손

제주항공은 프로축구 제주유나이티드와 손잡고 제주지역 소상공인을 돕는 데 협력하기로 했다고 23일 밝혔다.

양사는 전날 제주 월드컵경기장에서 '제주 소상공인 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

이 자리에서 양사는 공동의 발전을 도모하고 유기적 협력체계를 구축해 광고·홍보 활동, 공동이벤트 기획 등으로 제주지역 소상공인들의 사업 활성화를 위해 시너지를 극대화하기로 합의했다.

제주도민 대상 재능기부형 사회공헌 활동과 제주도 자연환경 보호를 위한 친환경 캠페인 등도 펼치기로 했다.

제주항공 관계자는 "이번 업무협약을 시작으로 제주도 소상공인들을 위한 효과적인 지원방안을 마련할 수 있도록 할 것"이라고 말했다

