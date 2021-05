정세균 "냉혹한 檢의 칼날 윤석열 가족 범죄엔 솜사탕…검찰개혁 몸통"

[아시아경제 황수미 기자] 정세균 전 국무총리가 22일 자신의 페이스북에 윤석열 전 검찰총장을 겨냥한 글을 작성해 올렸다. 정 전 총리는 글에서 "윤석열 전 총장은 문재인 정부의 검찰 총장이 아니라, 검찰조직의 특권을 지키기 위한 검찰 총장이었다"며 직격했다.

정 전 총리는 "문재인 정부는 출범부터 지금까지 검찰개혁에 대한 의지를 한 번도 포기한 적이 없었다"며 "검찰개혁은 문재인 정부의 정체성이며 견제와 균형, 인권보호와 성숙한 민주사회를 위해서 반드시 치러내야 할 곪은 환부의 수술이다"라고 말했다. 그러면서 "많은 검사들의 노력에도 불구하고 검찰의 공정성이 회복되지 않은 이유는 윤석열 전 총장을 위시로 하는 검찰 내 일부 특권층의 완강한 개혁저항 때문"이라고 지적했다.

그는 "윤석열 전 총장은 개혁세력에겐 의혹과 수사과정은 물론이며 기소사실과 공소장까지 불법으로 유출하면서까지 검찰 권력을 총동원하여 티끌만한 먼지까지 털어낸다"며 "윤 전 총장이 검찰 내부와 측근의 불법과 비위와 비리는 묵살하는 고무줄 수사와 기소로 대한민국을 그들만의 검찰공화국으로 만들었다"고 주장했다.

또한 정 전 총리는 윤 전 총장을 향해 "소름끼칠 정도로 가혹한 검찰의 칼날이 윤석열 전 총장의 가족 범죄에 솜사탕처럼 달콤한 이유는 무엇인가?"라고 물으며 비판을 이어나갔다.

그는 이어 "성범죄자에게는 눈을 감았던 검찰이 선글라스와 모자를 눌러 쓰고 변장을 한 채 해외 탈출을 시도하려던 범죄도피자를 잡은 사람에게만 눈에 불을 켠 까닭은 무엇인가, 왜 검찰의 불법에는 공정이 통용되지 않는가, 검찰의 범죄를 고발한 후배 검사와 성희롱을 당한 후배가 공정한 감찰을 하소연할 때 윤석열 전 총장의 공정은 어디에 있었나?" 연달아 질문한 뒤 윤 전 총장에게 해당 질문에 대한 답을 요구하며 글을 마쳤다.

한편 정 전 총리는 이날 자신의 페이스북에 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 한미정상회담을 축하하는 글을 올리기도 했다. 그는 "(정상회담은) 한미동맹 강화와 한반도 평화의 공동 의지를 확인하는 자리였다"며 "우리에게 가장 필요한 것은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화"라고 말했다. 또한 "양국의 튼튼한 공조를 통해 대북관계를 모색하겠다는 결정에 박수를 보낸다"고 덧붙였다.

정 전 총리는 이어 "평화는 자주국방과 강한 안보에서 나온다"며 "미사일 지침 종료는 대한민국의 안보 주권과 국방력 강화에 크게 이바지할 것"이라고 말했다.

또 "코로나 극복을 위해 힘을 모으기로 한 것도 커다란 성과다. 대한민국 방역 사령관이었던 사람으로 정말 마음이 든든하다"라며 "미국이 가진 백신 개발 능력과 한국이 가진 바이오 의약품 생산능력을 결합하면 한국과 미국은 물론이며 전 세계 코로나 퇴치를 향한 새로운 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr