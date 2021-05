중앙고속도로 춘천휴게소(부산방향), 조경 통한 거리두기 '눈길'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 중앙고속도로 부산방향 춘천휴게소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역대책 일환으로 조경을 통한 거리두기를 실천하고 있다고 22일 밝혔다.

부산방향 춘천휴게소는 이와 함께 식당가 테이블마다 차단막을 설치하고, 편의점 등 부대시설에는 투명 롤 스크린을 설치하는 등 방문객들 사이에 접촉을 최소화하는 데 주력하고 있다.

휴게소 관계자는 "다중이용시설의 특성을 감안해 매장 안은 물론 밖에서도 고객분들이 자연스럽게 2m 이상 거리를 둘 수 있는 환경 조성에 노력하고 있다"고 전했다.

