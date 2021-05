전현희 권익위원장, 세계옴부즈만협회 이사 당선

[세종=아시아경제 문채석 기자] 전현희 국민권익위원장이 세계옴부즈만협회(IOI) 아시아 지역 이사에 당선됐다.

권익위는 18일 "전 위원장이 지난 10일~14일 전자투표로 진행된 IOI 이사 보궐선거에서 이사로 당선됐다"고 밝혔다. IOI는 국가기관 또는 공무원들에 대한 국민 고충을 처리하는 비영리기관들의 모임이다.

전 위원장은 IOI 이사로서 규정 개정, 보조금 집행 결정, 회원가입 심사 등 안건을 논의하는 역할을 하게 된다. 권익위는 "특히 아시아 지역을 대표해 향후 아시아 옴부즈만 발전을 세계에 알리고 아시아 회원국 옴부즈만 역할을 강화하는 역할을 할 전망"이라고 말했다.

전 위원장은 오는 27일 제12차 IOI 컨퍼런스에서 아시아·태평양 지역을 대표해 '펜데믹 상황에서 소외계층의 목소리를 대변하는 권익위의 역할'을 주제로 발제를 진행한다.

전 위원장은 "IOI 이사 선출은 그간 노약자와 장애인, 청소년 등 취약계층의 권익 보호를 위해 민원 해결과 제도 개선 등에 최선을 다한 노력을 아시아 회원국들로부터 인정받았기에 가능했다"며 "코로나19 대유행 상황에서 한국의 경험을 회원국과 공유하고 옴부즈만 선도 기관의 기관장으로서 아시아 및 세계 옴부즈만의 발전 방향을 제시하기 위해 IOI 회원국과의 폭넓은 소통과 협력을 위해 노력할 것"이라고 했다.

