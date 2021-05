[클릭 e종목]한솔케미칼, 하반기 달린다…목표주가 ↑

[아시아경제 이선애 기자] 케이프투자증권은 14일 한솔케미칼 한솔케미칼 014680 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 62,644 전일가 231,500 2021.05.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는[클릭 e종목]"한솔케미칼, 우상향 실적 주목할 때...목표가 13%↑" close 에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 30만원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 이는 상향 조정된 실적 추정치를 반영한 12개월 선행 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(PER) 20배를 적용해 산정한 것이다. PER 20배는 한솔케미칼 한솔케미칼 014680 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 62,644 전일가 231,500 2021.05.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는[클릭 e종목]"한솔케미칼, 우상향 실적 주목할 때...목표가 13%↑" close 의 평균 PER 상단 수준이다.

박성순 케이프투자증권 연구원은 "QD소재, 2차바인더 등 고부가가치 사업의 성장성을 감안하면 PER 밴드 고점 수준의 밸류에이션 적용은 합당하다 판단된다"면서 "하반기 실적인 반도체 소재주가 가장 견조할 전망으로 실적 모멘텀과 밸류에이션을 감안하면 최근 주가 조정을 매수 기회로 봐야한다"고 강조했다.

한편 한솔케미칼의 1분기 실적은 시장 전망치에 부합했다. 매출액과 영업이익 모두 사상 최대 수준을 기록했다. 삼성전자의 투자로 과산화수소와 프리커서 등 반도체 소재 매출액이 전분기 대비 증가했다. NB라텍스 역시 전년대비 큰 폭의 매출액 증가를 기록했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr