민주당, 김부겸 총리 인준안 통과에 “이제 미래 이야기할 때”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 13일 김부겸 국무총리 후보자 임명동의안 국회 가결에 대해 “이제 미래를 이야기할 때”라고 화답했다.

신현영 민주당 원내대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 “코로나19를 극복하고 다시 활기를 찾는 대한민국의 미래를 향해 한 걸음 전진했다”며 이같이 밝혔다.

신 원내대변인은 국민의힘을 향해선 “민주당은 그동안 인내하며 기다렸다”며 “야당의 몽니에도 불구하고 협상을 위해 할 수 있는 모든 것을 다 했다. 그 동안 아홉 차례나 만나 논의를 촉구했지만 국민의힘의 답변은 언제나 ‘무조건 반대’ 그리고 ‘무조건 버티기’였다”고 비판했다.

이어 “당장 다음 주엔 문재인 대통령이 미국을 방문한다. 국무총리 자리를 비워 둘 여유가 대한민국에는 없다”며 “이런 절체절명의 상황에 국민의힘은 총리 인준을 정쟁의 도구로 삼았다”고 날을 세웠다.

그러면서 “이제 미래를 이야기 할 때다. 시계 바늘이 다시 움직일 시간”이라며 “김 후보자는 하루라도 빨리 국정 공백을 메우고, 코로나19로 힘든 시간을 견디고 계신 국민 여러분께 일상을 돌려드리는 일에 모든 힘을 쏟아 부어야 하겠다”고 강조했다.

