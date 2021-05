한은 "美 물가상승 요인, 수개월간 물가변동 주요 요인"

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 미국의 지난달 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 4.2% 오르며 예상치를 크게 웃돈 것과 관련, "금번 물가상승 요인으로 작용한 기저효과, 대면서비스 수요 증가, 공급 병목 현상 등은 향후 수개월간 물가 변동의 주요 동인으로 계속 작용할 것"이라고 밝혔다.

13일 한은 뉴욕사무소는 '美 4월 소비자물가 상승에 대한 금융시장 반응 및 평가'에서 이같이 밝히고, 오는 28일 발표되는 개인소비지출물가지수(PCE)는 3.3% 내외로 큰 폭의 오름세를 나타낼 것이라고 예상했다.

뉴욕사무소는 이어 "일부에선 완만한 오름세를 보이고 있는 임대료가 향후 오름세가 점차 확대될 것으로 예상한다"며 "이에 따라 금년 중 근원 CPI 상승률이 지속적으로 2%를 웃돌 수 있는 가능성을 제기하고 있다"고 덧붙였다.

당초 시장에서는 미국의 CPI 상승률이 약 3.6%를 기록할 것으로 예상했다. 예상 범위는 3.4~3.9% 수준이었는데 예상치 상단보다도 높은 수준의 CPI 상승률을 기록했다. 전월대비 상승률 역시 0.8%로 예상 범위(0.0~0.4%)를 벗어났다.

한은은 미국의 4월 CPI는 상품가격(전월대비 2.0%) 급등에 주로 기인했다고 분석했다. 상품가격 상승은 중고차(10.0%) 부문이 주도했다. 서비스가격은 항공요금 등 운송(2.9%) 및 숙박(7.6%) 부문 급등에도 불구, 지수내 비중이 높은 임대료(0.2%)에 영향을 받으며 상승폭(0.5%)이 제한됐다.

주요 투자은행(IB)들은 기저효과, 주요 서비스 업종의 경제활동 재개, 반도체 등 주요 원자재의 공급차질 등에 주로 기인해 물가가 오른 것으로 분석했다.

골드만삭스는 "4월 CPI 상승은 숙박·항공운임 등 코로나19 민감 부문 및 중고차 부문이 주도했으며, 이러한 일시적 요인에 따른 리플레이션이 늦여름까지 지속될 전망"이라고 전했다. 다만 "중고차 가격이 이미 높은 수준에 도달하는 등 경제활동 재개에 따라 여름에 발생할 것으로 예상됐던 가격상승이 4월로 앞당겨진 측면이 있어 수요·공급이 정상화되면 일부 부문에서 조정이 나타날 가능성도 있다"고 덧붙였다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr