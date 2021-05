SC제일銀 "모바일로 은퇴설계 하세요"……'내 손안의 은퇴설계' 출시

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 13일 모바일 생애자산관리 서비스 ‘내 손안의 은퇴설계’를 출시했다.

해당 서비스는 은행 방문 없이 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)으로 은퇴 준비와 목적자금에 대한 자산 현황을 진단한다. 부족한 자금 산출과 맞춤 제안도 받을 수 있다. 금융감독원 통합연금포털 가입자면 국민연금 예상 수령액을 포함해 모든 금융기관의 퇴직연금과 개인연금의 누적 금액·예상 수령액을 볼 수도 있다.

‘한눈에 보는 재무설계’ 메뉴에서는 단순 은퇴 설계 뿐 아니라 자녀교육, 결혼 주택구매, 목돈마련, 상속·증여 등을 위한 목적자금 마련을 돕는다. 탑재된 재무설계 계산기가 저축금액과 기간을 계산해 알려준다.

SC제일은행은 기존 생애 자산관리 서비스인 ‘프리미어 에이지’를 더 많은 고객이 이용하게끔 했다는 설명이다. 이를 통해 더 편하게 체계적인 은퇴 설계와 맞춤제안 보기가 가능해졌다는 평가다.

콜린 치앙 SC제일은행 자산관리사업부장은 “자산관리 중에서도 은퇴 설계는 갈수록 중요해지고 있다”며 “앱에서도 체계적인 글로벌 은퇴자산관리 서비스를 이용할 수 있다”고 강조했다.

