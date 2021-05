LG전자, 기계설비전시회 참가…5단계 청정관리 시스템 에어컨 첫 공개

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 2,000 등락률 -1.34% 거래량 578,927 전일가 149,000 2021.05.12 11:15 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 인도 코로나19 임시병원 건립에 60억 상당 긴급 지원LG전자, 미국 OLED TV 고객 위한 이색 '게임대결' 콘텐츠 제공외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수 close 가 여러 공간의 공기질을 위생적으로 관리할 수 있는 맞춤형 솔루션을 선보인다고 12일 밝혔다.

LG전자는 이날부터 14일까지 서울 대치동 세텍에서 열리는 '2021 대한민국 기계설비전시회'에 참가해 135㎡ 규모의 전시관을 마련하고 상업용, 주거용, 업무용, 교육용 등 공간의 공기질을 맞춤형으로 관리하는 토털 솔루션을 선보인다.

LG전자는 이번 전시회에서 바람이 지나가는 길을 관리해주는 '5단계 청정관리'가 적용된 시스템 에어컨을 처음 공개했다. 이 에어컨은 ▲들어오는 바람의 큰 먼지를 제거하는 프리필터 ▲한국공기청정협회 CAC 인증 공기청정 ▲바람이 지나가는 길에 세균 번식을 방지하는 항균관리 ▲바람이 나가는 팬을 99.99% 살균하는 UV LED 팬 살균 ▲내부 습기를 제거해 냄새를 예방하는 자동건조 등 5단계 청정관리가 탑재됐다.

신제품은 다음달 출시될 예정이다. 신제품은 또 먼지 필터, 극초미세먼지 필터, 탈취필터 등 공기청정 키트까지 포함된 전면 그릴을 천장에서 밑으로 내려 청소와 유지관리를 편리하게 할 수 있는 '공기청정 승강그릴'도 갖췄다.

LG전자는 시스템 에어컨 신제품과 함께 원형 시스템 에어컨, 공기청정 상업용 스탠드 에어컨 등 여러 상업용 솔루션을 내놓는다. 주거용 솔루션으로는 가정용 시스템 에어컨 '멀티브이에스', '1방향 주거용 시스템 에어컨', 'LG 센서허브' 등을 전시한다. 이 외에도 인공지능 모듈 'LG AI 엔진' 등 업무용 솔루션과 '하이브리드 히트펌프 시스템 에어컨' 등 교육용 솔루션도 제시한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr