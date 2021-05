오세훈표 조직개편안…도시재생 지우고 주택공급기능 강화

[아시아경제 김혜민 기자] 취임 한 달을 맞은 오세훈 서울시장의 조직개편안이 공개됐다. 재개발·재건축을 포괄하는 주택공급 기능을 강화하고 박원순 전 시장의 역점사업인 도시재생을 대폭 축소한 것이 골자다. 다만 오 시장의 의지가 담긴 이 개편안이 시의회를 통과할지 여부는 미지수다.

11일 서울시에 따르면 시는 지난 7일 이 같은 내용의 행정기구 설치 조례와 시행규칙, 공무원 정원 조례 등의 개정안을 입법예고하고 이날까지 시민 의견을 수렴한다.

1년이라는 짧은 임기로 인해 조직개편을 최소화했지만, 부동산 관련 기능 조직은 대대적으로 손질했다.

우선 당초 2급인 주택건축본부를 1급인 주택정책실로 확대·재편했다. 주택정책실은 주택정책을 수립·개발하고, 재건축 등 정비사업과 재정비촉진사업(일명 뉴타운), 공공택지개발 등 주택정책 전반을 관장한다. 재개발·재건축을 활성화 해 주택을 공급하겠다는 오 시장의 정책 의지를 반영한 것이다. 도시계획국과 주택건축본부를 통합해 시장 직속의 도시주택본부를 만들겠다는 당초 공약에서는 후퇴했지만 기능을 키워 전폭적인 행정지원을 하겠다는 의지는 드러낸 셈이다.

반면 박 전 시장이 신설한 도시재생실(1급)은 폐지했다. 오 시장이 후보 시절 "당선되면 벽화 그리기식 도시재생사업부터 손 보겠다"고 말한 것의 연장선으로 풀이된다. 시는 도시재생 업무 중 정책·주거재생 등 일부 기능만 살려 신설되는 균형발전본부(2급)으로 이관하기로 했다. 균형발전본부에는 도시재생과 함께 도시개발사업, 강남북 균형발전 등의 기능을 담았다. 시는 주택공급과 균형발전, 1인가구 등 핵심사업 추진을 위해 관련 인력도 49명 증원하기로 했다.

다만 이같은 조직개편안은 시의회 통과라는 산을 넘어야 한다. 이와 관련 취임 직후 서울시의회는 "대대적인 조직개편은 진행 중인 사업이 흔들리거나, 조직의 안정성이 떨어질 수 있다"며 "도시재생 등 지난 10년 간 서울이 추진해 온 역점 사업을 지속성있게 이끌어달라"고 우려를 드러내기도 했다.

이 때문에 처리 과정에서 시와 시의회 간 기싸움이 벌어질 가능성도 제기된다. 당장 서울시는 이달 중 원포인트 임시회 개최를 요구하고 있지만, 다음달 10일 정례회 전까지 처리되지 않을 가능성도 점쳐진다.

