올해 전파연구센터에 서울대·고려대 신규 선정

과기정통부 2021년 신규사업자 선정

[아시아경제 차민영 기자] 전파·위성분야 원천기술 연구를 담당하는 전파연구센터(RRC) 신규 사업자로 서울대학교와 고려대학교가 선정됐다.

과학기술정보통신부는 2021년 전파연구센터 신규 사업자로 서울대학교와 고려대학교를 선정했다고 9일 밝혔다.

전파연구센터 사업은 전파·위성분야 석박사급 고급인재 양성과 원천기술 확보를 위해 대학을 대상으로 연구과제별 전파연구센터를 지정, 최장 8년간 최대 39억원을 지원하는 사업이다.

올해 선정된 서울대학교 전파연구센터는 차세대 통신용 테라헤르츠 대역 안테나 기술 개발을 목표로 안테나 구조, 안테나 소자, 네트워크에 관련된 연구를 성균관대학교, 울산대학교, 포항공과대학교, 한국기술교육대학교와 공동으로 수행한다.

고려대학교는 저궤도 군집 소형 위성간 통신 시스템 개발을 목표로 위성 간 통신을 위한 무선 광통신 시스템과 지상에서 위성과 통신을 위한 밀리미터파 통신시스템 관련 연구를 아주대학교, 포항공과대학교와 공동 연구를 수행할 계획이다.

과기정통부는 전파·위성분야 석박사급의 인재를 양성하고 미래 원천기술 확보를 위해 2014년 전파연구센터를 최초 선정했다. 작년까지 총 10개 센터가 선정됐으며 차세대 안테나·회로기술, 전자파 해석, 위성 통신, 차세대 레이다 통신, 전파의료 등 다양한 분야의 연구가 이뤄졌다.

과기정통부 관계자는 “전파연구센터를 통해 고급 인재 양성을 위한 안정적인 장기 연구 환경을 마련함으로써 전파·위성 분야 발전을 위한 기반이 마련되기를 기대한다”라면서 “전파연구센터에 대한 지속적인 지원을 해나갈 계획”이라고 밝혔다.

