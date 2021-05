하나카드 "가정의 달, 할인받아 선물 준비하세요"

쿠팡, 지그재그, 롯데인터넷면세점등에서 할인혜택

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 가정의 달을 맞아 할인 혜택을 강화한 '5월 월간혜택' 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

이 달에는 부모님, 아이, 나를 위한 선물을 알뜰하고 스마트하게 준비 할 수 있는 혜택 라인업을 선보인다. ▲토이플러스 3만원 이상 결제 시 3000원 즉시 할인 ▲KGC 한국인삼공사 3만원 이상 결제 시 3000원 즉시 할인 ▲롯데인터넷면세점 무착륙 관광비행 결제 혜택 최대 133달러할인 ▲무신사 5만원 이상 무신사페이로 결제 시 3000원 즉시 할인 ▲솔드아웃 10만원 이상 결제 시 최대 3만원 할인 받을 수 있다.

아울러 소규모 단위로 가족, 커플, 친구 등이 함께 즐길 수 있는 놀이공원, 반려견 테마파크 등 액티비티 관련 혜택도 제공한다. ▲에버랜드 자유이용권 최대 48%할인 ▲롯데월드 어드벤처 파크이용권 최대 60% 할인 ▲국내최대 반려견 테마파크 강아지숲 전회원 30% 현장 할인 ▲골핑 10만원 이상 결제 시 7% 즉시할인 ▲골프존마켓 최대 5만원 즉시 할인을 받을 수 있다.

소비가 늘어나는 시즌인 만큼 대형 온라인 쇼핑몰, 디지털 가전, 패션, 해외직구 등 생활영역에서의 할인 혜택도 강화했다. ▲쿠팡 가전제품 최대 20% 즉시할인 ▲SSG.COM 1000원 이상 결제 시 7% 즉시할인 ▲11번가 월간 십일절 7000원 장바구니 할인 ▲지마켓 슈퍼프라이데이 최대 7000원 할인 ▲위메프 베이비위크 최대 15% 할인, 투어위크 3~15% 할인 ▲지그재그 7만원 이상 결제 시 5000원 즉시할인 ▲코오롱몰 20만원 이상 결제 시 최대 1만원 즉시 할인 ▲롯데하이마트 일 최대 30만원 청구할인 ▲YES24 5만원 이상 결제 시 4000원 즉시할인 등을 받을 수 있다.

