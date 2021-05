어린이날 맞아 영등포사랑상품권, 도서상품권, 간식, 영양제 등 다양한 물품으로 구성된 선물꾸러미 제작 지역 내 저소득가정 아동 100명에게 전달

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 4일 오전 구청 별관 강당에서 18개 동 지역사회보장협의체 위원장들과 함께 저소득 아동을 위한 선물꾸러미를 포장하고 있다.

구는 어린이날을 맞아 영등포사랑상품권, 도서상품권, 간식, 영양제 등 다양한 물품으로 구성된 선물꾸러미를 제작해 지역 내 저소득가정 아동 100명에게 전달한다.

선물나눔은 한국수출입은행 후원으로 진행됐다.

채현일 구청장은 모든 어린이들이 행복한 하루하루를 보낼 수 있도록 아동복지 정책 세심히 챙겨나가겠다고 전했다.

