SK네트웍스, 1분기 영업이익 264억원…전년比35.4%↓

[아시아경제 이기민 기자] SK네트웍스가 연결 기준 올해 1분기 매출액 2조7538억원, 영업이익 264억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출액은 4.2%, 영업이익은 35.4% 감소한 수치다. 다만 당기순이익은 655억원을 거둬 흑자 전환했다.

SK네트웍스는 "전 세계적인 코로나19 영향 가운데서도 성장 사업인 홈케어(SK매직), 모빌리티(SK렌터카) 등 렌털 분야에서 견조한 실적을 보였다"고 설명했다.

아울러 중국 광산기업 매각 자금 회수로 재무 안정성 강화와 추가 성장을 위한 재원도 확보했다고 덧붙였다.

SK매직은 1분기 올클린 버블 살균 비데 등 위생가전을 연속으로 출시하고 전국 3500여개에 달하는 SK텔레콤 매장에서 렌탈 상품 상담 및 가입 서비스를 설치해 매출을 올렸다. 또한 렌탈 누적 고객 205만명을 돌파하기도 했다.

SK렌터카의 경우 고객 관리 강화를 통해 개인 장기렌터카 및 제주 중심 단기 렌털 서비스의 견조한 실적을 유지했다. 특히 전기차를 활용한 렌탈 모델을 개발하고 미래 전략을 제시하기도 했다. 이와 관련 연초 녹색채권 발행을 통해 친환경 차량 확대를 위한 청사진을 선보였으며, 3월에는 '한국형 무공해차 전환100(K-EV100)'에 나섰다.

정보통신 사업의 경우 신규폰 출시 효과를 거뒀으며, ICT 중고기기 유통으로 사회적 가치 창출을 추구하는 ‘민팃’도 중고폰ATM을 통해 월 7만대 규모의 휴대폰을 수거하는 등 안정적인 성장세를 이어와 ESG(환경·사회·지배구조) 측면에서의 성과를 나타냈다.

SK네트웍스는 향후 핵심 성장 영역인 렌탈 사업에 대한 투자를 지속적으로 확대하고, 보유 사업 전반에 걸쳐 ESG 경영 강화에 힘써 주주와 고객 등 이해관계자의 신뢰를 바탕으로 한 경쟁력 제고에 나선다는 전략이다.

SK네트웍스 관계자는 "코로나19와 같은 환경이 사업에 미치는 영향을 면밀히 관찰하고 대응하는 동시에 홈케어와 모빌리티를 중심으로 고객 트렌드를 반영한 상품과 서비스를 선보임으로써 차별적인 가치를 만들겠다"며 "산업과 시장 변화동향을 살펴 미래 가치가 있는 사업에 적극 투자해, 시장의 신뢰를 바탕으로 지속 성장을 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.

