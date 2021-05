[아시아경제 박선미 기자] DGB대구은행은 어린이날을 맞아 4일 사랑의 빵 나눔터에서 ‘지역 아동들을 위한 사랑의 빵 나눔 행사’를 진행했다고 밝혔다.

DGB대구은행 임직원과 대학생 홍보대사 등 20여명이 철저한 방역수칙을 준수한 가운데 직접 제과·제빵과 포장 작업에 참여했으며, 이날 만들어진 빵은 대구 서구에 소재한 지역아동센터 33개소 아동들에게 전달될 예정이다.

서문선 경영기획본부장은 “지역 아동들이 즐거운 어린이날을 보내길 바라는 마음으로 사랑의 빵나눔을 진행하게 됐다"며 "코로나19가 종식돼 어린이들이 즐겁게 뛰어놀 수 있는 날이 오길 바란다. DGB대구은행은 지역을 위한 다양한 활동에 앞장서고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 적극 실천하는 모범적인 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

