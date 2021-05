[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 부산주공 부산주공 005030 | 코스피 증권정보 현재가 594 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 397,994 전일가 594 2021.05.03 15:07 장중(20분지연) 관련기사 부산주공, 143억원 규모 토지 및 건물 처분 결정부산주공, 25억 규모 CB 발행 결정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 에 대해 지난달 30일 유형자산 처분결정 사실 발생 후 공시를 지연했다는 이유로 불성실공시법인 지정 예고를 3일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr