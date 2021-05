11번가, 김갑생할머니김 '첫 선'…라방서 할인 혜택도

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 최근 유튜브에서 인기 있는 예능 콘텐츠를 통해 발굴한 ‘김갑생할머니김’을 온·오프라인 최초로 론칭한다고 3일 밝혔다.

김갑생할머니김은 성경식품의 성경김과 콜라보한 제품으로 재래식탁김과 참돌자반 2종으로 출시된다. 전문가가 엄선한 고급 국내산 원초와 신선한 들기름, 뉴질랜드 청정지역 천일염을 사용했고 고온 로스팅으로 바삭한 맛을 냈다.

오는 4일 오후 8시에는 ‘라이브11(LIVE11)’을 통해 김갑생할머니김 첫 판매 기념 라이브방송이 진행된다. 라이브방송 혜택가로 재래식탁김은 출시가격 대비 21%, 참돌자반은 14% 저렴한 가격에 판매하며 라이브 중 구매 시 SK페이 포인트 5% 추가적립 혜택도 있다.

11번가 관계자는 “최근 MZ세대들이 가상과 현실을 오가는 부캐릭터에 열광함에 따라 독특한 세계관을 즐기는 이들을 겨냥한 이색제품을 11번가에서 가장 먼저 선보이게 됐다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr