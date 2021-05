레고켐바이오, 이탈리아 메디테라니아의 Trop2항체 기술도입 계약

[아시아경제 박형수 기자] 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2021.05.03 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 차세대 표적항암제 관련 특허권 취득 레고켐바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.08% ↑레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.99% close 사이언스는 3일 이탈리아의 메디테라니아 테라노스틱이 개발한 anti-Trop2 항체를 기술도입했다고 밝혔다. 선급금과 개발 단계에 따라 지급하는 마일스톤을 포함한 전체 계약규모는 약 528억원이다. 계약을 통해 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2021.05.03 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 차세대 표적항암제 관련 특허권 취득 레고켐바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.08% ↑레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.99% close 는 ADC 용도로 해당 항체의 전세계 권리를 확보했다.

기술을 도입한 항체는 암세포에 발현되는 Trop2 항원에만 선택적으로 결합하고 정상세포에 존재하는 동일항원에는 결합하지 않는다. 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2021.05.03 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 차세대 표적항암제 관련 특허권 취득 레고켐바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.08% ↑레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.99% close 와 메디테라니아는 2년여에 걸친 공동연구를 통해 해당 항체에 레고켐의 ADC 기술을 적용한 임상후보를 도출하고 다양한 암종에서의 비교시험을 진행했다. 경쟁약물인 이뮤노메딕스의 ‘Trodelvy’, 다이찌산쿄의 ‘DS-1062’ 대비 우수한 약효 및 안전성을 검증했다.

Trop-2 ADC는 다양한 고형암에 약효가 있는 것으로 확인되는 개발후보로 지난해 이뮤노메딕스는 삼중음성유방암(TNBC)치료제인 ‘Trodelvy’ 승인과 함께 회사 자체가 길리어드에 약 28조원에 인수됐다. 다이찌산쿄는 현재 임상3상단계의 물질인 ‘DS-1062’를 아스트라제네카에 약 6조5000억원 규모로 기술이전한 바 있다.

레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2021.05.03 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 차세대 표적항암제 관련 특허권 취득 레고켐바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.08% ↑레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.99% close 는 지난해 3개의 개발후보물질을 기술이전하며 양산 및 전임상개발 역량을 구축했다. 분야 최고의 전문가인 과학기술자문위원들(SAB)과 함께 신속하게 개발과정을 추진하겠다고 밝혔다. 자문위원 중 모리스 로젠버그는 이뮤노메딕스의 CTO로 재직중 Trodelvy의 후기개발부터 승인까지 주도한 인물로 후보물질을 개발하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2021.05.03 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 차세대 표적항암제 관련 특허권 취득 레고켐바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.08% ↑레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.99% close 는 지난해 말 '비전 2030'을 발표하고 글로벌 최고 ADC 회사 도약을 위해 초기 기술이전 중심에서 임상단계까지 독자개발을 통해 기술이전 가치를 높이는 전략 전환을 선언했다. 확보한 Trop-2 ADC 개발후보는 이러한 전략의 첫 번째 후보 중의 하나가 될 것으로 기대된다.

김용주 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2021.05.03 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 차세대 표적항암제 관련 특허권 취득 레고켐바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.08% ↑레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.99% close 대표는 "글로벌 임상단계 회사가 되기 위해 공격적으로 임상파이프라인을 확대하려 한다"며 "다양한 국내외 항체회사와 이중항체-ADC와 같은 새로운 분야를 포함한 파이프라인 확보를 위해 공동연구개발을 진행 중"이라고 말했다.

레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 51,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2021.05.03 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 레고켐바이오, 차세대 표적항암제 관련 특허권 취득 레고켐바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.08% ↑레고켐바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.99% close 는 올해도 다수의 기술이전을 기대하고 있다. 미국 보스톤에 ADC 개발을 전담하는 현지법인을 설립하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr