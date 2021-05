[클릭 e종목] "효성티앤씨, 판매가격 인상으로 증익 추세 유지"

키움증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 키움증권은 3일 효성티앤씨에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 15% 상향한 115만원을 제시했다.

효성티앤씨는 1분기 영업이익 2468억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 214% 성장했으며 시장 기대치(1855억원)를 훌쩍 뛰어넘었다. 이는 지난해 연간 영업이익(2666억원)의 93% 수준에 달한다.

전 사업 부문 실적이 모두 개선되며 호실적을 내놓은 것으로 분석된다. 섬유 부문의 영업이익은 2269억원으로 같은 기간 236% 성장했다. 투입 시차 효과로 상대적으로 낮은 원재료 가격이 적용된 가운데 수급이 빠듯해지면서 스판덱스의 스프레드와 중간이윤이 급격히 개선됐기 때문이다. 국내외 스판덱스 공장 가동률은 100%를 지속하고 있다. 나일론과 폴리에스터 원사도 친환경 제품 판매량 확대로 실적이 개선세를 보이고 있다.

무역 기타부문 영업이익은 199억원으로 지난해 동기 대비 79.3% 증가했다. 전방 자동차와 타이어 업황 개선으로 베트남 타이어코드의 판매량과 중간이윤이 급증했다. 반도체와 LCD 수급 타이트로 중국 취저우 네오켐도 높은 수익성을 유지했다.

효성티앤씨는 2분기에도 영업이익 증익 추세를 이어갈 것으로 전망된다. PTMEG, MDI 등 일부 원재료 가격이 고점을 찍은 뒤 하락하고 있고 석탄 비수기 영향과 유가, 부타디엔 가격 하락으로 주요 원재료인 BDO의 가격도 내림세를 보이고 있기 때문이다. 아울러 중국 벤치마크 현물 가격보다 낮았던 회사의 스판덱스 평균 판매가격은 오름세를 보일 것으로 예상된다.

이동욱 키움증권 연구원은 “올해 회사는 스판덱스 수급이 빠듯해지면서 감가상각비 공제 전 이익(EBITDA)이 1조원을 웃돌 것으로 예상된다”며 “불황기를 견딜 수 있는 현금을 확보해 중국 경쟁사들의 추가 증설에 대응할 수 있는 대규모 시설투자 자금을 축적할 수 있을 것으로 전망된다”고 말했다.

이어 이 연구원은 “일각에선 1분기가 실적의 고점으로 판단하고 있지만 4분기까지 판매가격 인상, 원재료 가격 하락, 선제적 해외 투자 효과를 고려해 탄탄한 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망한다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr