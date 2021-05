[포토] 송영길, 친문 홍영표 누르고 대표 선출

[아시아경제 윤동주 기자] 2일 더불어민주당 신임 대표로 송영길 후보가 선출되었다. 송 신임 대표는 4·7 재보선 참패로 확인된 민심을 수습하며 당 쇄신을 이끄는 동시에 내년 3월 차기 대선을 공정하게 관리할 책무를 안게 됐다.

최고위원으로는 김용민, 강병원, 백혜련, 김영배, 전혜숙 의원이 선출됐다.

