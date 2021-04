[아시아경제 이민지 기자] 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 1,300 등락률 -2.19% 거래량 635,434 전일가 59,400 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 만도, '소프트웨어 캠퍼스' 출범 등 디지털 전환 속도만도, 주가 6만 7400원 (-3.85%)… 게시판 '북적'[단독]만도, 中 보이야·俄 가즈 'ADAS 공급'…제동·조향 "글로벌 수주 잭팟" close 는 1분기 영업이익으로 718억원을 기록해 전년동기대비 288% 늘었다고 30일 공시했다. 매출액은 14.6% 증가한 1조5015억원을 기록했고 순이익은 512억원으로 435% 늘었다.

