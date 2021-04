[아시아경제 이민지 기자] 신시계건설은 청주 복대동 주상복함 신축공사계약 해지통보를 받았다고 30일 공시했다.

해지금액은 3672억원으로 지난해 매출액 대비 38%에 해당한다. 회사 측은 “청주시의 주택건설 사업계획 승인 취소 처분 결정으로 계약 해지 통보를 받게됐다”고 설명했다.

