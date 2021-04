[금융퇴직 양극화]전문가 진단 “인력 감축 불가피…국책銀 서둘러야"

시중銀 "인력 줄이기 불가피 행보"

국책은행, 몸집 커질수록 업무 비효율적

2515명 대 0명. 국내 시중은행과 국책은행의 지난해 명예(희망)퇴직자 수다.

시중은행이 매년 과감한 조건을 내걸며 대규모 명퇴를 유도하는 반면 국책은행은 2015년 임금피크제 공공기관 도입 이후 명퇴를 시행하지 않고 있다. 시중은행 뱅커들은 파격적인 혜택에 ‘챙겨줄 때 나가자’는 인식이 확산되면서 70년대 생까지 짐을 쌌다. 하지만 국책은행 직원들은 상대적으로 낮은 보상을 이유로 버티며 인사 적체 부작용을 감내하는 실정이다.

아시아경제가 국내 은행 퇴직자 현황을 전수조사한 결과 신한·KB국민·KEB하나·우리·NH농협 5대 은행에서 지난해 말부터 올해 초까지 희망퇴직을 신청해 퇴직한 수가 2515명으로 나타났다. 최근 소매금융 철수를 선언한 한국씨티은행까지 인력 구조조정을 단행할 경우 올해 시중은행 퇴직자 수는 더 크게 늘어날 가능성이 높다. 반면 같은 기간 KDB산업·한국수출입·IBK기업은행 등 국책은행 3사는 단 한명의 명퇴자도 없었다. 만 55세 이상이 되면 임금이 매년 줄어들도록 설계된 임피제가 적용된 직원 수는 올해 1393명에 이를 전망이다. 역대 최대 수준이다.(편집자주)

[아시아경제 송승섭 기자]국책은행들의 인력구조 재편이 상대적으로 더뎌 업무 효율성 등의 문제가 누적될 수 있다는 전문가들의 지적이 나왔다. 디지털 혁신 등 금융환경 변화에 시중은행들이 비교적 기민하게 대처하는 반면 이 같은 압박에서 상대적으로 자유로운 국책은행들은 흐름을 제대로 쫓아가지 못하고 있다는 설명이다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 27일 본지 통화에서 "국책은행은 엄연히 공공기관이라 그 룰에 맞춰야 한다"면서도 "나가는 사람이 없을수록 추후 신입을 뽑기 어려워지고 남아있는 사람들의 업무부담도 많아진다"고 평가했다. 김대종 세종대 경영학부 교수도 "국책은행의 몸집이 큰 채로 유지되면 업무는 비효율적으로 돌아갈 수밖에 없다"는 입장이다.

정부의 '공공부문 일자리 창출' 기조가 국책은행의 비대화에 영향을 끼쳤다는 지적도 나왔다. 이병태 카이스트 경영학부 교수는 "이번 정부가 공공부문에서 일자리 창출을 들고나오면서 방만 경영을 부추겼다고 해야 맞는다"며 "공공기관의 효율성을 높이기 위한 압력을 가하지 않으면서 구조조정을 할 인센티브가 더욱 줄어드는 것"이라고 비판했다.

국책은행이 지금이라도 유명무실한 임금피크제 대신 희망퇴직 등을 활성화해야 한다는 조언도 나왔다. 김대종 교수는 "나가야 할 인력이 임금피크제로 한직에 남아있는 것보단 꼭 필요한 직원들이 효율적으로 일하고, 필요한 경우 신규채용을 늘리는 게 바람직한 모습"이라고 강조했다.

금융권 몸집 줄이기는 불가피…"단 시중銀도 과하면 부작용"

시중은행들의 대대적 희망퇴직 등 인력 구조조정을 두고서는 불가피한 행보라는 목소리가 높았다. 박태준 여신금융연구소 실장은 "디지털 혁신으로 경영환경이 급변하고 있다"며 "몸집이 크면 환경변화에 기민하게 대처하기 어려우니 조직을 가볍게 하는 것"이라고 설명했다.

이상호 전국경제인연합회 경제정책팀장은 "이윤 전망이 밝다면 공채를 늘리겠지만 미국발 금리 인상과 한계기업의 증가에 대비해야 하는 상황"이라며 "한국에서는 구조조정이 어려운 만큼 희망퇴직과 채용축소가 가장 쉽고 효율적인 비용효율화 방법"이라고 언급했다.

다만 시중은행들의 몸집 줄이기 기조가 지나치면 산업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려도 동시에 제기됐다. 이경묵 서울대 경영학과 교수는 "꾸준히 공채를 축소하면 갈수록 유능한 인재를 확보하기 어렵다"며 "조직이 작아질수록 승진이 어려워져 구성원들의 애사심과 충성심이 떨어질 수 있다"고 경고했다.

이 팀장 역시 "몸집이 작아질수록 금융 인력이 갈 곳도 사라지는 것"이라며 "산업 전반으로 보면 바람직하지 않다"고 주장했다. 박 실장의 경우 "수명이 갈수록 느는데 고용안정성 측면에서 좋지 않다"고 언급했다.

금융사의 몸집 줄이기가 결국 소비자의 피해로 돌아간다는 지적도 있다. 금융사의 이윤극대화 전략으로 노인과 장애인 등 금융취약계층이 불편을 겪을 수 있다는 비판이다.

박 실장은 "금융사의 지점폐쇄는 지점 유지비용이 큰 농어촌 지역에서 시작되는 경향이 있다"며 "고령층을 비롯한 금융취약계층에 대한 서비스가 취약해질 수 있다"고 강조했다. 조연행 금융소비자연맹 회장은 "조직 슬림화로 필요하지만 돈이 되지 않는 사업까지 축소해나가면 일반 서민이 홀대받을 가능성이 있다"면서 "사회적 편익도 고려해 결정을 내려야 한다"고 조언했다.

