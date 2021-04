무안군, 후쿠시마 방사능 오염수 방출 규탄 결의대회 가져

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 22일 무안군청 광장에서 어업인 단체에서 주최한 일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 해양 방출 결정을 규탄하는 결의대회를 했다고 밝혔다.

이날 결의대회는 코로나19 방역 수칙을 준수한 가운데 개최됐으며, 김산 군수를 비롯한 목포수협 관계자, 어업인 등 참석자들은 일본 정부의 무책임한 결정을 규탄하며 방사능 오염수로부터 바다를 지켜나갈 것을 다짐했다.

결의대회에 참여한 한 어민은 “오랜 기간 바다에서 어업에 종사해왔는데 이번 후쿠시마 방사능 오염수 방출 결정으로 낙지, 생선 등 수산물 소비가 줄어들어 어촌이 황폐해질까 봐 걱정이다”며 “정부는 어민들이 안심할 수 있도록 일본 정부에 단호하게 대처해 주기 바란다”고 목소리를 높였다.

박천규 수산업경영인 무안군협회장은 결의문을 통해 “오염수가 바다에 배출되면 삼중수소, 세슘 등 방사능물질이 포함된 수산물이 우리 국민과 전 세계인의 식탁에 올라갈 것이다”며 “일본 정부는 어업인의 생존과 인류의 생명을 위협하는 방사능 오염수 해양 방출 결정을 즉각 철회해야 한다”고 강조했다

또한 이완범 목포수협 어촌계장 총연합회 회장은 대한민국과 전 세계를 속이고 방사능 오염수 방출이란 핵 테러를 감행하려는 일본 정부에 대해 결정이 철회될 때까지 끝까지 싸워 나아갈 것이라고 했다.

김산 무안군수는 “방사능 오염수가 배출되면 한반도뿐만 아니라 전 세계 바다에 심각한 오염을 초래하고 이는 결국 전 인류의 재앙이 될 것이다”며 “잘못된 결정으로 인해 해양 생태계가 파괴되면 다시는 돌이킬 수 없는 만큼 일본 정부는 방사능 오염수와 관련된 모든 정보를 투명하게 공개해야 한다”고 말했다.

한편 무안군은 정부에 수입 수산물에 대한 방사능 검역 강화 등 실효성 있는 조치를 요구하고 어업인 단체와 함께 방사능 오염수 방출에 대응할 방법을 지속해서 모색해 나갈 예정이다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr