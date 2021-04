KTB투자증권, 유진저축은행 지분 인수

소매금융업 시장 진출

계열사간 협업으로 시너지 기대

[아시아경제 이민지 기자] KTB투자증권은 이사회를 통해 유진에스비홀딩스 30%에 해당하는 지분 인수를 결의했다고 14일 밝혔다.

KTB투자증권은 유진제사호헤라클레스PEF가 보유한 유진에스비홀딩스 RCPS(상환전환우선주) 1293만주를 인수할 계획이다. 유진에스비홀딩스는 유진저축은행 지분 100%를 보유하고 있다. 취득금액은 732억원이나 최종 매매대금은 실사 결과 및 매매대금 협의과정에서 차후 정산되는 금액을 반영하여 확정할 예정이다. 인수 절차에 따라 실사를 진행한 후 금융당국에 대주주 변경 승인을 신청할 계획이다.

1972년 설립한 유진저축은행은 총자산규모 2조 9842억원(2020년말 기준)의 업계 7위권 대형 저축은행으로 강남 본점을 비롯해 목동, 송파, 분당 등 4개 지점을 운영하고 있다. 지난해 당기순이익은 519억원으로 업계 5위권이며, BIS 비율은 16.3%로 적정기준을 크게 넘어선다.

KTB금융그룹은 유진저축은행인수를 통해 소매금융부문까지 서비스 영역을 넓힐 계획이다. 증권·자산운용·네트워크(VC)·PE·신용정보 등 기존 편제에 저축은행을 더해 수익구조를 다변화할 수 있다. 그룹 계열사간 협업을 통한 시너지 창출도 가능하다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr