윤희숙 "민주당 초선의원 개혁 의지 응원, 행보 결코 쉽지 않을 것"

"본인들이 기득권 정당 행태 속 무엇을 잘못 했는지를 사과해야" 일침

[아시아경제 이현주 기자] 윤희숙 국민의힘 의원은 더불어민주당 초선의원들의 개혁 의지를 응원한다면서도 행보가 결코 쉽지는 않을 것이란 전망을 내놨다.

윤 의원은 11일 자신의 페이스북을 통해 "민주당 초선의원들의 사과문 전문을 보는 마음이 복잡하다"면서 이처럼 밝혔다.

그는 "사과문은 기득권 정당이 된 민주당이 과신과 안일함, 오만함으로 일관했다는 내용을 담고 있다"면서도 "정확한 진단이긴 하지만 초선의원의 이름으로 사과하는 이상, 당 지도부가 아닌 본인들이 기득권 정당의 행태 속에서 무엇을 잘못 했는지를 사과했어야 한다"고 지적했다.

그러면서 "사과문에서 본인들에 대해 반성하는 내용은 오로지 '시장 후보를 내는 의사 결정에 치열하게 참여하지 않았다'는 것"이라며 "그것만 사과한 것은 실망스러우며 진정성도 회의하게 만든다"고 덧붙였다. 이유로는 "어제 사과를 주도한 민주당 초선의원 상당수가 지난 1년 누구보다도 구태스런 정치행보로 진영 논리에 매몰된 모습을 보였기 때문"이라며 "젊고 정치 경험이 없다는 이유만으로 개혁 세력이라 불릴 수 없다는 것을 여실히 보여준 사람들이 많다"고 밝혔다.

윤 의원은 그럼에도 불구하고 초선의원들을 응원한다고 했다. 그는 "사과의 진정성은 이들이 앞으로 어떤 행보를 보일 것인지에 달렸다"면서 "민주당 핵심지지층의 반응으로 미루어보건대 그 행보는 결코 쉽지 않을 것"이라고 말했다. 이어 "야당 정치인 뿐 아니라, 정치적 입장이 다른 국민들도 이들을 격려하고 지켜봐줘야 사과 속에 담긴 진정성이 얼마큼이든 그것이 지켜질 수 있다고 생각한다"며 "그것이 우리 정치가 발전하는 중요한 걸음이 될 것이라 믿는다"고 마무리했다.

앞서 민주당 초선의원 50여명은 공동 입장문을 통해 "저희 초선의원들부터 달라지겠다. 민주당 혁신에 앞장서겠다. 당 혁신의 주체가 되겠다"고 강조했다. 이들은 "이번 보궐선거에서 민주당은 후보 공천을 하지 않았어야 한다. 우리는 국민적 공감 없이 당헌·당규 개정을 추진해 후보를 낸 뒤 귀를 막았다"며 "초선의원들로서 의사결정 과정에 치열하게 참여하지 못한 점을 반성한다"고 말했다.

