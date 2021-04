◆60대와 70대 마음과 몸을 가다듬는 법= 정신과 의사이자 노인학자인 저자가 전하는 노년 세대의 생활학. 백세시대에서 인생의 후반전을 어떻게 보내야 할지 일상생활 속 소소한 힌트를 들려준다.(와다 히데키 지음/김소영 옮김/청홍)

◆부장님보다 돈 잘 버는 직장인 부동산 투자= 직장을 병행하며 부동산 투자 6년만에 경제적 자유를 이룬 30대 저자의 투자비법. 직장인의 현실에 맞춘 구체적인 투자 행동계획을 소개한다. 입문에서 실전까지 단계별 노하우도 담았다.(송량헌 지음/밥북)

◆잘나가던 기업이 왜 망했을까?= 기업운영 실패 사례를 통해 경영 원칙을 제시하는 경영학 교과서. 사상 최대 실적을 내고도 한순간에 무너졌던 기업들을 분석하고 이를 반면교사로 비즈니스 전략과 인사이트를 얻는다.(아라키 히로유키 지음/김정환 옮김/시원북스)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr