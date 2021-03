제주맥주, 5월 코스닥 상장 추진…맥주업계 최초

[아시아경제 이승진 기자] 제주맥주가 맥주업계 처음으로 코스닥 시장에 상장한다.

제주맥주는 코스닥 시장 상장을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 31일 밝혔다. 오는 5월13일 코스닥시장에 상장할 예정이다.

공모주식 수는 836만2000주다. 주당 공모가 희망 범위는 2600~2900원으로 공모 금액은 최대 242억원이다. 다음달 26~27일 기관투자자 대상 수요예측으로 최종 공모가를 확정한다. 오는 5월 3~4일 일반 청약을 진행한다. 주관사는 대신증권이 맡았다.

공모 자금은 연구개발과 시설·운영자금 등으로 활용된다. ▲연구개발(R&D) 투자와 전문인력 확보 ▲생산설비 관련 투자와 양조장 투어 공간 브랜딩 ▲해외시장개척과 영업채널 확장 등에 집중할 계획이다.

2015년 설립된 제주맥주는 수제맥주 제조·수입·유통 사업 등을 영위하고 있다. 뉴욕 1위 수제맥주사인 미국 브루클린 브루어리사와 전략적 파트너십과 양조 설비 도입으로 맥주를 생산한다. 지난 4년 간 가파르게 성장해 지난해 매출액은 전년 대비 2배 이상으로 늘며 사상 최대의 실적을 기록했다.

제주맥주는 올해 1분기까지 제주 양조장을 증설해 연간 2000만ℓ 규모의 생산량을 확보한다. 기술연구소 법인 설립으로 양조장 연구개발 역량을 집중, 올해 안에 누적 제품 라인업을 10종 이상 다각화하며 한국 맥주 시장의 양적, 질적 성장을 이끌 방침이다.

문혁기 제주맥주 대표는 “주세법 개정 이후 가파른 성장을 토대로 본격적 사업 확장을 통한 맥주 제조사의 새로운 혁신 모델로 도약할 적기라고 판단했다”면서 “상장 이후 한국 맥주 시장 게임 체인저로서 장기간 고착된 생태계를 바꾸고 세계에 한국 맥주의 우수함을 알릴 것”이라고 말했다.

