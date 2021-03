성폭행 의혹 기성용 고소인 조사 출석…"진실의 힘 믿는다"

[아시아경제 이정윤 기자] 초등학교 시절 성폭력 가해 의혹이 제기되자 법적 대응에 나선 축구선수 기성용(32·FC서울)이 고소인 조사를 받기 위해 경찰에 출석했다.

기성용은 31일 오후 2시 48분께 서울 서초경찰서에서 취재진에 "진실의 힘을 믿고 있다"며 "일어나지 않은 일에 대해 증명이 쉽지 않겠지만 수사기관에서 철저하게 조사해줄 것으로 생각하고 있고 성실하게 조사에 임하겠다"고 밝혔다.

이날 동행한 기성용의 법률대리인인 법무법인 서평의 송상엽 변호사는 "대국민 사기극은 처벌받을 것"이라며 "어떤 종류의 회유와 협박이 있었는지 밝히면 되는데 하나도 안 밝히면서 말만 앞서가고 있다"고 말했다.

앞서 지난 22일 기성용은 성폭력 의혹 제기자들을 상대로 형사 고소와 민사 소송을 제기하며 법적 대응에 나섰다. 송 변호사는 보도자료를 통해 "기성용 선수에게 성폭행을 당했다고 주장하는 C씨와 D씨에 대해 형사책임을 묻기 위해 고소장을 접수했고, 5억원의 손해배상청구 소송을 제기했다"고 했다.

C씨와 D씨는 지난달 24일 전남의 한 초등학교에서 축구부 생활을 하던 2000년 1~6월 선배인 A선수와 B씨로부터 성폭력을 당했다며 박지훈 변호사를 통해 폭로했고 기성용이 A선수로 특정됐다.

기성용 측은 결백을 주장하면서 C씨와 D씨 측에 성폭력 증거 공개를 촉구했다. 이에 C씨와 D씨 측은 기성용이 소송을 제기하면 이를 법정에서 공개하겠다고 했다. 또 "기성용 선수 측에서 이 사건이 불거진 직후부터 최근까지 순천·광양지역의 인맥을 총동원하여 기성용 선수의 동문들에게 한 명 한 명 전화를 걸어 이번 사건에 대해 함구하라며 회유·협박을 해왔다는 사실을 확인했다"고 주장하기도 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr