경남 코로나19 백신 접종 문의는 '120 콜센터'로

1일부터 '경상남도 코로나19 대응 민원 콜센터' 업무 개시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 관련된 민원이 있으면 4월 1일부터 '120'으로 전화해 백신 접종과 코로나 관련 민원 접수를 할 수 있다.

'코로나19 대응 민원 콜센터'는 코로나19 백신 예방접종에 대한 오해와 불신을 없애고, 코로나19 관련 문의에 신속히 대응하기 위해 설치됐다.

이를 통해 예방접종 일정 안내, 예방접종 후 이상 반응 확인 및 신고 방법 안내, 민원전화 대응 업무 등을 처리한다.

운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

코로나19 관련 민원 문의가 있으면 '120'으로 전화해 코로나19 백신접종 관련 문의와 생활민원접수를 할 수 있다.

보다 전문적이고 복합적인 민원 사항은 '경상남도 예방접종추진단'으로 연결해 원스톱으로 처리할 예정이다.

한편 도는 지난 2월 26일 고위험시설인 요양병원과 요양시설 입원·입소자와 종사자, 의료기관 종사자를 대상으로 예방 접종을 시작했다. 오는 4월 1일부터 75세 이상 어르신 등에 대해 본격적으로 예방 접종을 진행할 계획이다.

