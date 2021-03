환경부, 베트남·캄보디아 물 문제 해결 돕는다

13차 아시아물위원회 이사회서 '2021년 워터프로젝트' 선정 사업 및 지원계획 발표

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 신남방정책의 전략적 진출 대상 국가인 베트남의 스마트 물관리 시스템을 구축하는 사업과 캄보디아 지역에 물 관련 종합계획(마스터플랜)을 수립하는 사업 지원에 나서기로 했다.

31일 환경부 아시아 최대 물 분야 협력기구인 아시아물위원회(AWC) 제13차 이사회에 참가해 이 같은 '2021년 워터프로젝트' 선정 사업에 대한 지원계획을 발표한다.

워터프로젝트는 공여국(원조를 하는 나라) 중심으로 추진하던 기존 국제개발협력사업(ODA)과 달리 수원국(원조를 받는 나라)이 직접 요청한 물 분야 문제를 해결하기 위해 타당성 조사와 종합계획 수립 등을 지원하는 사업이다. 후속 사업추진 지원 등 수원국의 물 문제 해결에 실질적인 도움을 준다. 또 수원국과 우호적 협력관계를 형성하여 우리나라 물 기업의 안정적인 해외 진출 기반을 마련하는 것이 핵심이다.

지난 5년 동안 회원국이 제안한 29개 사업 중 11개 사업이 후속 사업 추진대상으로 선정됐다. 이 중 방글라데시 및 메콩강 유역국가를 대상으로 한 2개 사업(약 97억원 규모)은 2022년 환경부 ODA로 추진한다.

이날 이사회에서 승인될 예정인 2021년 워터프로젝트 사업은 오는 4월 국내 물 기업과 자문 계약을 체결한다. 향후 환경부와 국제기구, 다자간개발은행과 연계해 사업이 착수된다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 "환경부는 아시아 물 복지 향상을 위해 아시아물위원회 회원국이 직접 제안한 사업을 적합하고 실효성 있게 지원하겠다"며 "워터프로젝트에 우리나라 물 기업의 참여 기회를 확대함으로써 국내 물 산업 해외 진출 기반 마련에 이바지할 것"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr