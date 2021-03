美 뉴저지서 또 테슬라 충돌사고…교통당국 조사 나서

[아시아경제 권재희 기자] 미국 뉴저지에서 테슬라 전기차가 트랙터 트레일러를 뒤에서 들이받는 사고가 발생해 교통당국이 조사에 나섰다.

29일(현지시간) 주요외신에 따르면 사우스 브런즈윅 타운십 경찰서는 이날 오전 44세 운전자가 몰던 테슬라 차량이 트레일러를 들이받았다고 밝혔다.

운전자는 사고 당시 크루즈 컨트롤을 켠 상태였으며, 도로에서 잠깐 집중력을 잃었다고 경찰은 설명했다.

크루즈 컨트롤은 자동차의 속도를 일정하게 유지하도록 하는 운전 보조 장치다.

이번 사고로 조수석 쪽 지붕이 완전히 찢기는 등 테슬라 차량은 크게 파손됐지만, 운전자는 경상에 그쳤다.

이와 관련해 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 즉각 조사에 나섰다.

NHTSA는 "뉴저지에서 발생한 사고를 알고 있다"면서 "테슬라와 지역 당국에 접촉했으며, 더 많은 정보를 확보한 후 관련 절차에 따라 행동할 것"이라고 밝혔다.

최근 테슬라 차량의 자율주행과 관련한 사고가 연이어 발생하면서 NHTSA는 대대적인 조사를 벌이고 있는 상황이다.

NHTSA는 이달 초 테슬라 차량 관련 27건의 사고에 관해 정밀조사를 시작했으며, 이 중 23건은 진행 중이다.

최근 미시간주에서는 자율주행 기능을 작동시킨 테슬라 차량이 경찰 순찰차를 들이받았고, 차량이 화물차 밑으로 끼어 들어가는 사고도 발생했다.

테슬라는 자사 전기차의 자율주행 기능을 차별화된 레벨이라고 대대적으로 홍보해와, 여기에 문제가 있다는 조사 결과가 나오면 큰 타격을 받을 것으로 예상된다.

