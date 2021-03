매일유업, 문화예술 발전 위해 '광주비엔날레' 1억 후원

온라인 전시 강화 및 관람 수칙 마련해 코로나19 예방에 만전



[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업이 ‘제13회 광주비엔날레’의 성공적인 개최와 함께 문화예술과 지역사회 발전을 위해 1억원을 후원한다.

올해로 13회를 맞은 광주비엔날레는 ‘떠오르는 마음, 맞이하는 영혼’을 주제로 다음달 1일부터 5월 9일까지 39일간 개최된다. 69작가가 참여해 커미션 40점을 비롯해서 다층적인 작품 200여 점을 선보인다. 1995년 제1회 행사를 시작으로 26년 역사 동안 동시대 미술담론을 이끌어 온 광주비엔날레는 이번 제13회에서는관람객 안전을 최우선으로 두고 온오프라인이 유기적으로 순환되는 실험적인 현대미술 전시를 구현할 것으로 기대된다.

매일유업은 후원금 중 일부는 입장권을 구입해 매일유업 대리점주 가족과 문화예술에 관심이 있는 고객들을 초청해 광주비엔날레 전시관을 비롯해 국립광주박물관, 광주극장 등을 관람할 수 있는 기회를 제공할 계획이다. 또한, 전국 미술·건축·문화예술 관련 학과 학생들을 초대해 참여 작가의 작품소개와 함께 작품 세계에 대해 설명을 듣는 자리도 마련할 계획이다.

