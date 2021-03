한화시스템, 1.2조원 유상증자…"위성통신·에어모빌리티 투자"

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 19,000 전일대비 1,200 등락률 -5.94% 거래량 5,556,540 전일가 20,200 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 시속 300㎞로 용인→광화문 15분?…한화시스템, 에어택시 '전기추진시스템' 성능시험 임박한화시스템·쎄트렉아이, 초소형 위성 개발 참여…수납 기술에 박차한화시스템, 방효복 외 3명 사외이사 재선임 close 이 위성통신·에어모빌리티 등에 대한 투자로 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 1조2000억원 규모의 유상증자에 나선다고 29일 밝혔다.

한화시스템은 이날 이사회를 열고 이같이 결의를 했다고 공시했다. 한화시스템은 올해부터 3년 동안 저궤도(LEO) 위성통신에 5000억원, 에어모빌리티에 4500억원, 블록체인 기반 디지털 플랫폼 사업에 2500억원을 투자한다. 새로 투자하는 사업을 포함해 2030년까지 매출 23조원을 달성하겠다는 목표도 공개했다.

한화시스템은 20년 동안 군 위성통신체계 개발에 참여하면서 확보한 기술을 민간 위성통신에 접목시키겠다는 계획을 밝혔다. 2023년까지 독자 통신위성을 쏘아 올려 저궤도 위성통신 시범 서비스를 시작하는 게 목표이며 2025년에는 정식 서비스를 출시하겠다는 구상이라고 덧붙였다. 김연철 한화시스템 대표는 "위성통신 사업의 2030년 매출 목표는 5조8000억원"이라고 말했다. 모건스탠리는 세계 저궤도 위성통신 시장 규모를 2040년 320조원이 넘을 것으로 전망했다.

앞서 한화시스템은 지난해 영국의 위성 안테나 기업 페이저솔루션을 인수했으며 미국 휴대형 안테나 기술 기업 카이메타에는 지분 투자를 했다. 두 회사는 기존 접시 모양의 기계식 위성 안테나가 아닌 작고 평평한 모양의 전자식 위성 안테나 기술에 특화돼 있다. 한화시스템은 이들과의 협력을 통해 독자적인 항공용 위성통신 기술을 확보할 계획이라고 설명했다.

한화시스템은 또 에어모빌리티 사업에 투자를 진행한다. 이미 2019년부터 미국 오버에어사와 함께 에어모빌리티 기체 '버터플라이'를 개발하고 있으며 올해 상반기 중엔 미국에서 에어모빌리티 기체의 핵심인 '전기추진시스템'을 테스트할 예정이다. 한화시스템은 "2024년까지 기체 개발을 끝내고 2025년에는 시범 서비스를 시작할 계획"이라면서 "2030년 에어모빌리티 사업 예상 매출은 11조4000억원"이라고 전망했다.

한화시스템은 저궤도 위성통신 기술이 에어모빌리티 사업의 핵심인 교통관리·관제 시스템에 활용되는 만큼 시너지를 내 비용은 낮추고 효율을 극대화할 것이라고 밝혔다.

이번 유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 4월 22일, 구주주 청약 예정일은 6월 3~4일이다.

