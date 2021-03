LGD '최고안전환경책임자' 신설…신상문 부사장 선임

[아시아경제 김혜원 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 350 등락률 -1.59% 거래량 828,457 전일가 21,950 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 LCD-OLED 가격 격차 좁아진다…OLED 대세화 가속도LG디스플레이, 주가 2만 2000원.. 전일대비 0.46%정호영 LGD 사장 "올해 완전 경영정상화 목표…OLED 대세 가속화" close 는 안전환경 사고 근절을 위해 '최고안전환경책임자(CSEO)'를 신설하고 신상문 부사장을 선임했다고 29일 밝혔다.

신 부사장은 36년 동안 LG전자, LG디스플레이 등 생산 현장에서 근무한 오랜 경험과 전문성, 이해도를 갖춰 안전환경 관리 수준을 개선할 수 있는 적임자로 평가 받았다.

CSEO는 국내외 사업장에 대한 안전환경 정책 수립 및 점검과 관리를 총괄하는 컨트롤타워 역할을 하며 안전환경에 대한 위험 감지 시 생산과 작업을 중단시킬 수 있는 '생산 중지 명령' 등 최고경영자(CEO) 수준의 권한을 갖는다. 또한 안전환경 분야의 전문성 제고와 인재 육성 등을 책임지게 된다.

기존 2담당 14개팀이었던 조직을 안전 보건, 환경 기술, 인프라 기술 등 7담당 25개팀으로 확대하고 '글로벌 안전환경센터'를 신설하는 한편 국내외 전문가 영입 등 안전환경 전문 인력을 대폭 확대해 정밀하고 빈틈없는 관리 체계를 갖춰나갈 방침이다.

CSEO 스탭 조직은 화학물질, 장비, 설비, 건설, 협력사 안전환경 관리 등 분야별 조직을 신설해 시너지 강화에 초점을 뒀다. 리스크 접점에 있는 현장 조직은 공정·장비 전문 인력을 안전환경 조직에 전환 배치시켜 전문성을 높였다.

신 부사장은 "안전환경에 대한 인식과 체계를 근본적으로 점검하고 혁신해야 하는 중책을 맡아 무거운 책임감을 느낀다"며 "모든 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 글로벌 최고 수준의 안전한 일터를 만들어 가겠다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr