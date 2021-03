[공직자재산공개] 이춘희 세종시장 32억원, 양승조 충남지사 5억원

광역자치단체장 재산 공개, 이재명 경기지사 28억원 원희룡 제주지사 19억원

[아시아경제 류정민 기자] 광역자치단체장 중에서는 이춘희 세종특별자치시장이 32억5510만원으로 가장 재산이 많은 것으로 나타났다. 양승조 충남지사는 5억390만원으로 가장 적은 재산을 신고했다.

25일 정부공직자윤리위원회에 따르면 이 시장은 지난해보다 8억1441만원의 재산이 줄었지만 총액은 32억원이 넘었다.

대선주자급 정치인 중에서는 이재명 경기도지사가 지난해보다 2956만원의 재산이 늘어난 28억6437만원을 신고했다. 원희룡 제주지사는 6377만원이 감소한 19억6211만원을 신고했다.

한편 박남춘 인천광역시장은 26억7787만원을 신고해 광역자치단체장 중에서는 상대적으로 재산이 많았고 허태정 대전광역시장과 김경수 경남도지사는 각각 5억4630만원과 7억4246만원을 신고해 재산이 상대적으로 적었다.

