정의당 “임종석, 박원순 피해자 2차 가해…참으로 몹쓸 사람”

"與, 즉각 당 차원의 조치 취하라"

[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 23일 임종석 전 대통령 비서실장이 고(故) 박원순 전 서울시장을 감싸는 글을 올린 것에 대해 “더불어민주당은 즉각 2차 가해를 중단하라. 지속적인 2차 가해는 범죄”라며 “민주당 지도부와 박영선 서울시장 후보의 사과가 진정성이 있다면 즉각 당 차원의 조치를 취하라”고 밝혔다.

정호진 정의당 수석대변인은 이날 브리핑에서 “임 전 실장이 박 전 시장에 대해 '그렇게 몹쓸 사람이었나'라는 글을 페이스북에 남겼다"며 "참담하며”며 이같이 말했다.

정 수석대변인은 "우상호 민주당 의원의 박원순 계승 발언을 잇는 찬양과 두둔 발언은 성폭력에 대한 민주당의 인식 수준이 어느 정도인지 적나라하게 보여 준다"며 “임 전 실장이 이번 서울시장 보궐선거가 어떤 이유로 치러지는지 모르지 않을 터인데, 선거를 목전에 두고 대놓고 2차 가해를 하는 것은 매우 악의적이기까지 하다. 참으로 몹쓸 사람”이라고 지적했다.

정 수석대변인은 “민주당은 2차 가해가 선거전략인가. 피해자의 일상 복귀를 방해하는 정당이 천만 서울시민들의 삶을 책임질 수 있다는 말인가”라며 “결국 민주당 지도부와 박 후보의 사과는 서울시장 재보궐선거를 앞두고 마지못해 한 시늉에 불과했다고 밖에 볼 수 없다. 공허한 사과가 부른 2차 가해”라고 밝혔다.

앞서 임 전 실장은 이날 자신의 페이스북에 "박원순은 정말 그렇게 몹쓸 사람이었나"라며 "청렴이 여전히 중요한 공직자의 윤리라면 박원순은 내가 아는 가장 청렴한 공직자였다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr