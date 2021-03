삼성생명, 김난도 교수팀과 트렌드 마케팅 강화

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 77,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 76,500 2021.03.23 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 "보험 소송 남발"…지난해 소송가액만 2조 넘어(종합)소송가액만 2조원대…지난해 보험사 소송 늘었다삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다(종합) close 은 김난도 서울대 교수가 이끄는 소비트렌드분석센터와 협약을 체결하고 트렌드 마케팅을 강화한다고 23일 밝혔다.

이들은 향후 1년간 국내외 주요 트렌드를 파악하고 고객의 다양한 라이프스타일을 분석해 마케팅 전략에 반영하게 된다.

협업의 첫번째 결과물로 사내 웹진을 통해 '트렌드 라이프' 뉴스레터 1호가 발간됐다. 키워드는 '온(溫)택트'로 인간적인 따뜻함을 마케팅에 적용한 사례를 통해 언택트 시대의 새로운 마케팅 방향을 제시했다. 뉴스레터는 임직원 및 컨설턴트에게 트렌드 학습자료로 제공되어 영업에 활용되며, 고객에게도 전달될 예정이다.

김난도 교수는 "연구센터가 금융회사와 진행하는 첫 협업"이라며 "이번 연구가 삼성생명의 트렌드 마케팅 강화에 도움이 될 수 있을 것이라 기대한다"고 밝혔다.

삼성생명은 경영진과 임직원, 컨설턴트를 대상으로 향후 서울대 교수진의 특강을 진행할 예정이며, 연말에는 2022년 트렌드 전망을 담은 '삼성생명 선정 트렌드 2022'를 발간할 예정이다.

박민규 삼성생명 CPC전략실장은 "이번 협약을 통해 급변하는 사회?경제 환경 속에서 국내외 트렌드를 센싱함으로써 트렌드를 이끌어가는 금융사로 자리매김할 계획"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr