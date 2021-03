인천 기초생활수급자 18.7% 증가…촘촘한 복지에 3600억 투입

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 저소득 가구의 기초생활을 보장하기 위해 3650억원의 예산을 투입한다.

23일 시에 따르면 인천지역 기초생활 수급자는 현재 14만 5000여명으로 코로나19 이전에 비해 18.7% 증가했다.

이는 2018년(11만 257명) 대비 2019년(12만 2027명) 증가율이 10.7%인 것과 비교했을 때 펜데믹 위기 속 소득감소, 실직 등으로 인한 위기가정이 가파르게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

시는 기초생활수급자 10만여 가구에 대해 일상생활에 필요한 금품 지원을 비롯해 진찰·검사, 약제비, 수술·입원 등에 필요한 본인부담금 일부를 면제해준다.

주거 안정에 필요한 임차료 등을 지원하고 초·중·고등학생의 교육활동지원비와 수업료 등을 지원한다. 근로능력 있는 수급자와차상위자에게 자활근로 참여 기회를 주고 자활급여도 지급한다.

또 출산 전·후 필요한 해산급여와 수급자 사망 시 장제조치에 필요한 장제급여를 지원한다

이밖에 시는 갑작스러운 위기사유 발생으로 생계유지 등이 곤란한 가구에 생계유지비, 의료서비스 등의 긴급지원을 하고 있으며, 제도권 밖의 가구를 위해선 인천형 긴급복지사업을 통해 지난해 5077건을 지원한 바 있다.

앞으로도 시는 단전, 단수, 건강보험료 체납 등의 빅데이터를 활용해 생활여건이 어렵거나 위기에 처한 시민을 선제적으로 발굴해 신속히 대응할 방침이다.

이를 위해 2750여명으로 구성된 지역사회보장협의체 운영을 활성화하고 복지전담 인력을 확충해 위기가정에 대한 촘촘한 맞춤형 통합서비스를 제공할 계획이다.

