[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시에서 4명의 코로나19 추가 확진자가 나왔다.

20일 시에 따르면 가 19일 오후 1명, 이날 오후 4시 기준 3명 등이 확진 판정을 받았다.

이들 중 타지역 확진자 접촉자와 가족 간 감염자가 각 1명이고, 나머지 2명은 감염 경로 조사 중이다.

이로써 이날 오후 4시 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정받은 감염자는 총 2309명이고, 고양시민 확진자는 총 2219명(국내 감염 2146명, 해외 감염 73명)이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr