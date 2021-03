두산퓨얼셀, 한국조선해양과 친환경 선박용 연료전지 공동 개발

[아시아경제 우수연 기자]두산퓨얼셀이 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양과 업무 협약(MOU)을 체결하고 친환경 선박용 연료전지를 공동 개발한다고 18일 밝혔다.

이날 분당 퍼스트타워 한국조선해양 미래기술연구원에서 열린 협약식에는 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 51,300 전일대비 200 등락률 -0.39% 거래량 422,153 전일가 51,500 2021.03.18 15:15 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정글로벌 경쟁!! 대기업도 주목 한 “블루수소” 관련 株! 주가 훨훨!!AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 close 문상진 R&D·신사업본부 상무와 심우승 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 268,874 전일가 118,500 2021.03.18 15:15 장중(20분지연) 관련기사 동성화인텍, 현대중공업과 1051억 규모 초저온보냉재 공급 계약코스피 FOMC '눈치'.. 경기민감株 '눈길'현대중공업 노조, 임단협 교섭 난항에 19일 올해 첫 파업 예고 close 기반기술연구소장 상무 등이 참석했다.

양사는 MW급 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell·SOFC) 시스템을 개발하고 향후 해상 실증을 위해 조선·해양 분야 공동연구개발을 수행하게된다. 두산퓨얼셀은 선박용 연료전지 시스템의 설계·제조와 안정성 평가, 시스템 제어기술을 개발하고 한국조선해양은 해양 환경의 특수성을 고려한 연료전지 배치 설계, 선박 연계 시스템 제어기술 개발을 담당한다.

선박용 연료전지는 수소, 액화천연가스(LNG) 등의 원료로 전력을 생산하는 고효율 발전원으로 기존 선박용 엔진보다 발전효율을 약 40% 이상 높일 수 있다. 또한 황산화물, 질소산화물과 같은 각종 오염물질의 배출이 적고, 온실가스도 저감할 수 있다는 점에서 친환경 선박 시대의 핵심적인 기술로 손꼽힌다.

오는 2050년 국제해사기구(IMO)가 2008년 대비 온실가스 배출량을 50% 이하로 줄일 것을 예고한 가운데 양사는 선제적으로 선박용 연료전지를 개발해 조선업계에서 경쟁 우위를 확보해 나가겠다는 전략이다.

문 상무는 "선박용 연료전지는 기존 발전용 엔진 뿐만 아니라 주추진용 엔진까지 대체할 수 있으며 에너지관리시스템(EMS)을 통해 에너지 효율을 향상시킬 수 있다"며 "두산퓨얼셀은 발전용, 선박용 외에도 다양한 어플리케이션에서 활용할 수 있는 연료전지 개발에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편, 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 51,300 전일대비 200 등락률 -0.39% 거래량 422,153 전일가 51,500 2021.03.18 15:15 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정글로벌 경쟁!! 대기업도 주목 한 “블루수소” 관련 株! 주가 훨훨!!AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 close 은 지난해 10월 한국형 고효율 SOFC를 개발하기로 했으며 2024년부터 한국형 SOFC 시스템 국내 양산을 목표로 산업통상자원부 국책 과제를 수행 중이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr