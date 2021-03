[종합] "계속 고통 받아라" 박원순 피해자 기자회견에도…끊이지 않는 2차 가해

성추행 피해자 A 씨 "지지자들 2차 가해 가장 힘들었다"

일부 온라인 커뮤니티서 모욕 발언 쏟아져

피해자 주장 의혹 제기한 저서 출간되기도

A 씨 "분별력 있는 분들이 제대로 된 시선으로 평가할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 사건 피해자에 대한 2차 가해가 지속되고 있다. 일부 친문(親文) 누리꾼들은 피해자를 향해 "정치적 의도가 있다", "정신병" 등 심한 모욕을 하는가 하면, 일각에서는 박 전 시장 피해자에게 의혹을 제기하는 저서가 출간되기도 했다. 피해자 A 씨는 이에 대해 "박 전 시장 지지자들의 잔인한 2차 가해가 가장 힘들었다"라며 "저라는 인간이 설 자리가 없다고 느껴진다"라고 심경을 토로하고 나섰다.

A 씨는 17일 오전 서울시장 위력성폭력사건 공동행동(공동행동)이 개최한 '멈춰서 성찰하고, 성평등한 내일로 한 걸음'에 참석한 자리에서 "분명한 사실은 이 사건의 피해자는 시작부터 끝까지 저라는 사실"이라며 이같이 말했다.

이어 "피해 사실을 인정하지 않는 듯 전임 시장에 대해 박수치는 사람들의 행동에 무력감을 느낀다"라고 덧붙였다.

A 씨는 "저는 회복을 위해 용서하고 싶다. 그러나 지금 상황에서 과연 누구를 용서할 수 있을지 의문이 든다"라며 "피해 호소인이라는 명칭과 사건 왜곡으로 극심한 2차 가해를 묵인하는 상황들은 처음부터 모두 잘못된 일"이라고 지적했다.

그러면서 "고인이 살아서 사법 절차를 밟고 스스로 방어권을 행사했다면 조금 더 사건의 진실에 가까워질 수 있었을 것"이라며 "고인의 방어권 포기에 따른 피해는 온전히 내 몫이 됐다"고 토로했다. A 씨는 입장을 밝히는 도중 울먹거리기도 했다.

실제 이날 A 씨의 기자회견 이후 일부 친문 성향 커뮤니티에서는 2차 가해 발언이 다수 발견됐다. 한 누리꾼은 기자회견 관련 기사를 공유하면서 "선거판에 기웃대는 동냥거지", "언론 플레이를 하는 게 아니냐" 등 질타했다.

다른 누리꾼들 또한 게시글에 댓글을 달아 "계속 괴로워했으면 좋겠다", "처음부터 끝까지 고인 모독이다", "무고죄로 처벌을 촉구한다", "무슨 피해를 입었다는 거냐", "박원순 살인자" ,"미친x 아니냐" 등 막말을 쏟아냈다.

일각에서는 최근 출간된 저서 '비극의 탄생' 때문에 A 씨가 기자회견을 연 게 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다.

해당 저서는 박 전 시장 재임 시절 서울시청 출입기자였던 손병관 오마이뉴스 기자가 피해자의 주장과는 다른 내용의 증언들을 엮어 펴낸 책이다. 출판사는 이 책에 대해 "상상도 못 할 충격적 반증, 이어지는 반전"이라는 소개 문구를 붙였다.

다만 일부 누리꾼들은 해당 저서에 대해 "피해자에 대한 2차 가해 아니냐"며 비판을 제기하기도 했다.

한편 A 씨는 이날 기자회견에서 '비극의 탄생'에 대해 거론하기도 했다. 그는 "지인들을 통해 들은 바에 따르면 국가인권위원회에서 인정 받은 사실들에 대해 오히려 부정하는 주장을 하고 있다고 들었다"며 "국가기관에서, 공신력 있는 기관에서 인정받은 피해사실과 개인이 저서에 쓴 주장은 힘이 다르다고 생각한다"고 지적했다.

그러면서 "분별력 있는 분들께서는 반드시 제대로 된 시선으로 책을 평가할 것"이라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr