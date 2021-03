블링컨 "北 비핵화 위해 동맹과 협력…北, 자국민에 광범위한 학대"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 바이든 정부 출범 이후 처음으로 방한한 토니 블링컨 미국 국무부 장관이 정의용 외교부 장관을 만나 "북한의 비핵화를 위해 한국과 일본을 포함한 동맹과 협력하겠다"는 뜻을 밝혔다. 북한이 자국민에 광범위한 학대를 가하고 있다고 지적하고, 중국에 대해서는 홍콩 잠식·남중국해 영유권 주장 등을 비판하기도 했다.

블링컨 장관은 17일 외교부에서 정 장관과의 회담 전 모두발언을 통해 "북한의 비핵화를 위해 한국을 비롯한 다른 동맹국들, 일본을 포함한 파트너들과 협력할 것"이라며 이같이 말했다.

블링컨 장관은 첫 순방지로 한국과 일본을 택한 것은 우연이 아니라며, 양국의 동맹은 양국뿐만 아니라 인도·태평양과 세계 평화·안보, 번영을 위한 핵심축(린치핀·linchpin)이라고 강조했다. 또 코로나19, 경제 문제와 기후변화, 사이버 위협 등에 공동 대응하기 위해 협력할 것을 강조했다.

또 북한의 핵무기와 탄도 미사일 프로그램을 또 다른 공통 과제로 제시하며 동맹국·파트너와 협력하겠다고 밝혔다.

한미동맹이 '민주주의'라는 가치를 공유하는 가치 동맹이라는 점도 강조하며 미얀마·중국·북한의 인권 문제를 지적했다. 블링컨 장관은 "우리는 민주주의라는 가치를 함께 공유하고 있다"며 "미얀마에서 민주주의가 침식되는 것을 목격하는 지금, 우리가 민주주의라는 가치를 지지하는 것은 중요하다"고 강조했다.

블링컨 장관은 "중국은 강압을 통해 홍콩 경제를 잠식하고, 대만의 민주주의를 약화시키고, 티벳에서 인권을 유린하고 있으며 남중국해 영유권을 주장하고 있다"며 "북한 정권은 자국민에 대해 체계적이고 광범위한 학대를 지속하고 있다"고 말했다. 이어 "우리는 근본적 권리와 자유를 지지하고, 이를 억압하는 이들과 맞서야 한다"고 덧붙였다.

이날 블링컨 장관은 모두발언을 시작하기 전 애틀란타에서 일어난 총기 난사 사건에 대한 애도를 표했다. 외교부는 총기 난사 사건으로 사망한 8명 중 4명이 한국계 여성이라고 밝힌 바 있다. 그는 "희생자와 유가족, 그리고 총기 난사 사건으로 충격을 받은 한인 사회에 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

