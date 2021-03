김지완 BNK금융 회장, 제1기 대학생 홍보대사 임명장 수여

[아시아경제 김효진 기자] BNK금융그룹은 16일 '제1기 BNK SNS 홍보대사'인 '워너비(WannaB)' 온택트 발대식을 개최했다. 김지완 BNK금융 회장은 발대식에 대표로 참석한 대학생 5명에게 임명장을 수여하고 적극적인 활동을 당부했다.

BNK금융은 줌(Zoom) 화상회의 시스템으로 진행된 발대식에서 이들을 포함해 서류와 면접전형 등을 통해 선발된 40명의 지역 대학생들에게 임명장을 수여했다.

'워너비'는 BNK가 지닌 다양한 매력을 널리 알려 고객에게 사랑받는 금융그룹으로 도약하겠다는 의미를 담고 있다는 설명이다.

이들은 앞으로 5개월 동안 SNS를 통해 BNK금융의 브랜드와 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영활동, 기업문화 등을 전파하는 홍보 서포터즈 역할을 수행할 예정이다.

BNK금융 관계자는 "열정 넘치는 BNK SNS 홍보대사들의 멋진 도전과 활약을 기대한다"면서 "BNK는 앞으로도 지역 인재들에게 더욱 많은 경험과 기회를 제공하는 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴하겠다"는 계획을 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr