모더나, 생후 6개월~11세 대상 코로나19 백신 임상시험 착수

[아시아경제 조현의 기자] 모더나가 영유아와 어린이를 대상으로 코로나19 백신 임상시험에 착수했다.

16일(현지시간) CNN과 월스트리트저널 등에 따르면 모더나는 이날 성명을 통해 "미국과 캐나다에서 생후 6개월부터 11세까지의 어린이 6750명을 대상으로 임상시험에 들어갔다"고 밝혔다.

이번 임상시험은 두 단계로 진행된다. 모더나는 투약량을 다르게 접종한 뒤 안전성과 면역 체계의 반응을 살필 계획이다.

미국 보건부와 국립알레르기·전염병연구소(NIAID)도 이번 임상시험에 참여한다. 월스트리트저널은 "정부 관계자들은 이번 임상시험이 성공할 경우 올해 가을에는 중학생과 고등학생, 내년 초에는 초등학생을 대상으로 접종을 시작할 수 있을 것으로 보고 있다"고 말했다.

화이자도 현재 12~15세 2259명을 대상으로 임상시험을 진행 중이다. 조만간 5∼11세에 대한 임상시험도 실시할 예정이다. 존슨앤드존슨는 12~18세 대상으로 임상시험을 진행하겠다고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr