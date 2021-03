[아시아경제 유병돈 기자] 원익QnC 원익QnC 074600 | 코스닥 증권정보 현재가 19,800 전일대비 750 등락률 +3.94% 거래량 313,675 전일가 19,050 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 원익QnC, 외국인 8341주 순매도… 주가 -1.21%반도체, 형님 달리니 아우도 시동...부품 관련주 '들썩'원익QnC, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 5.9% ↑ close 는 지난해 영업이익이 412억2188만원으로 전년 대비 50.7% 증가했다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출액은 5260억6854만원으로 100.0% 증가했다.

당기순이익은 154억6018만원으로 324.2% 늘었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr